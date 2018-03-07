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Гендиректор «КрасАвиа» арестован по подозрению в хищении средств

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Фото: РИА Новости/Виталий Безруких
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Гендиректор авиакомпании «КрасАвиа» Иван Попов арестован по делу о присвоении около 40 млн рублей. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу Сибирского линейного управления МВД России.

В пресс-службе перевозчика отметили, что дело не имеет отношения к предприятию и связано с работой Попова на должности гендиректора ООО «Авиакомпания «Турухан».

«Фигурант до назначения на новую должность являлся руководителем частной авиакомпании и заключил договор на оказание услуг по ремонту агрегатов и компонентов воздушных судов <...> С расчетного счета авиапредприятия на счет обслуживающей компании незаконно перечислены денежные средства в сумме не менее 38 млн рублей, которыми в дальнейшем подозреваемый распорядился по своему усмотрению», — сообщили в пресс-службе.

Утверждается, что в течение года Попов подписывал фиктивные акты выполненных ремонтных работ. Также он завизировал недостоверный акт выполненных работ по ремонту агрегатов и компонентов, которые на тот момент у авиаперевозчика отсутствовали.

Ранее 7 марта сообщалось о задержании Попова. На посту гендиректора «КрасАвиа» он находился около трех месяцев. Следственным управлением Сибирского ЛУ МВД возбуждено уголовное дело о присвоении или растрате вверенного имущества с использованием служебного положения в особо крупном размере.

Предыдущий гендиректор «КрасАвиа» Валерий Мордань был задержан в конце 2017 года за получение взятки в размере 4 млн рублей.

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