Москва встала в девятибалльных пробках в канун 8 Марта, причем раньше вечернего часа пик. Сервис «Яндек.Пробки» информирует: сильно загружен центр города, в особенности Театральный проезд, Моховая улица, Большая Лубянка, Москворецкая, Серебряническая, Кремлевская и Пречистенская набережные.

Скорость сильно снижена на Бульварном кольце. Почти полностью «замкнулось» Садовое. Кроме этого, низкие скорости зафиксированы на юго-востоке и МКАД в обоих направлениях Также движение осложнено на северной и восточной частях Третьего транспортного кольца — в обоих направлениях.

Это и другие видео показывает круглосуточный телеканал «Известия». Он доступен не только на сайте, но и в пакетах крупнейших кабельных и спутниковых операторов на территории России. Среди них — «Ростелеком», «Триколор», МТС, «Билайн», «ЭР-Телеком», «Акадо», «Мегафон ТВ» и «Орион-Экспресс». Кроме того, iz.ru можно смотреть в сетях региональных кабельных операторов.