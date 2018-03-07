В Крыму задержали предполагаемого убийцу семьи из трех человек

Подозреваемого в убийстве супругов и четырехлетней дочери задержали в Крыму. Об этом заявила в среду, 7 марта, пресс-служба следственного комитета региона.

«По подозрению в совершении данного преступления задержан житель Керчи», — цитирует сообщение ТАСС.

Само преступление произошло после того, как 23 февраля семья Ларьковых выехала из дома и пропала без вести.

Подозреваемый показал место в заливе на глубине 2,5 м, где позже водолаз обнаружил автомобиль, в котором находились тела пропавших.

28 февраля в Новосибирске коллегия присяжных заседателей признала 52-летнего бывшего милиционера Евгения Чуплинского виновным в убийстве 19 женщин и совершении кражи.

По данным следователей, убийства были совершены в период с осени 1998 по лето 2005 года. Чуплинский знакомился с молодыми женщинами на улице и предлагал им провести время вместе. При получении согласия он увозил их на личном автомобиле в безлюдные места, где совершал убийства.