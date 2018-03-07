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Режиссер Отар Джангишерашвили умер в возрасте 74 лет

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Фото: РЕН ТВ
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Театральный режиссер Отар Джангишерашвили скончался на 75-м году жизни. Об этом сообщает «Пятый канал».

Основатель Нового Экспериментального театра умер в Волгограде, о причинах смерти не сообщается. Похоронят режиссера 10 марта на Центральном (Димитриевском) кладбище в Волгограде.

Отар Джангишерашвили начал режиссерскую работу в 1972 году в Московском драматическом театре имени Пушкина. В 1977 году спектакли, поставленные им по Чехову и Арбузову, были внесены в золотой фонд театрального искусства.

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