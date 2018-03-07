Жертвами крушения Ан-26 в Сирии стали 39 человек

Российский транспортный самолет Ан-26 разбился в Сирии при заходе на посадку на аэродроме Хмеймим, сообщили в Минобороны.

Погибли 39 человек, среди которых генерал-майор Владимир Еремеев, 26 офицеров, прапорщики и военнослужащие контрактной службы. Гражданских лиц на борту не было. 7 марта глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров сообщил, что на борту находился военнослужащий из республики, который также погиб.

6 марта примерно в 15:00 мск самолет столкнулся с землей, не долетев 500 м до взлетно-посадочной полосы. В министерстве отметили, что погодные условия были благоприятными, огонь по самолету не велся.

«Причиной авиакатастрофы, по предварительной информации, могла стать техническая неисправность», — сообщили в Минобороны.

Также в ведомстве подчеркнули, что командир экипажа был опытным летчиком с налетом более 3 тыс. часов.

В настоящий момент создана спецкомиссия, которая изучает все обстоятельства произошедшего.

«По опыту могу сказать, что Ан-26 — надежный военно-транспортный самолет. У него превосходные технические характеристики. Перед полетом прошел проверку», — приводит «РИА Новости» комментарий главы комитета Совфеда по обороне Виктора Бондарева.

В связи с крушением соболезнования родным и близким погибших и всей России выразили президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.