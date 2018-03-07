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К 8 Марта привезли 50 млн цветов на продажу в Москве

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В Москву для продажи в праздничные дни привезли 50 млн цветов. Об этом сообщил столичный мэр Сергей Собянин в своем микроблоге Twitter.

Как правило, цветы в столицу везут из разных регионов России, а также из Эквадора, Голландии, Колумбии. В преддверии 8 Марта в Москве заработали почти 2 тыс. точек по реализации цветочной продукции.

С 5 по 9 марта проходят рейды против нелегальной торговли цветами. Москвичей призывают не покупать цветы в стихийных торговых точках — контрабандные растения не проходят фитосанитарный контроль, а значит, могут вызвать кожные и дыхательные заболевания.

Наибольшей популярностью у покупателей пользуются тюльпаны и мимозы, сообщает НСН. По словам специалистов, самый дешевый букет тюльпанов обойдется жителям столицы в 250 рублей, а миксовый букет будет стоить около 1 тыс. рублей. В качестве подарка всё чаще выбирают косметику, парфюмерию, продуктовые корзины, сувениры, книги и электронику.

Напомним, с 6 по 10 марта в честь Международного женского дня в Москве пройдет более 50 бесплатных мероприятий. В библиотеках и культурных центрах, школах искусств и музеях будут организованы выставки, экскурсии, мастер-классы и концерты. В сети кинотеатров «Москино» бесплатно покажут культовые советские картины. Парковка в праздничные дни в столице будет бесплатной.

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