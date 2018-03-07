Сотрудника тюменского УФСИН осудят за организацию «бойцовского клуба»

В Тюменской области будут судить бывшего заместителя начальника отдела специального назначения УФСИН России по региону. Его обвиняют в превышении должностных полномочий, повлекшем существенное нарушение прав и законных интересов граждан с причинением тяжких последствий.

По данным следствия, 5 мая прошлого года мужчина провел незаконный спарринг между кандидатами в отделы специального назначения. В результате рукопашного боя сильно пострадал юноша 1995 года рождения, ему присвоили первую группу инвалидности, сообщает ИА «Ура.ру».

Как ранее писал портал iz.ru, в расследовании уголовного дела в отношении бывшего замглавы УФСИН по Липецкой области Антонины Орловой появился новый эпизод. Против нее ранее было выдвинуто обвинение в превышении должностных полномочий с тяжкими последствиями. Теперь бывшую чиновницу обвиняют еще и во взяточничестве. В общей сложности Орловой грозит штраф и лишение свободы на срок до 15 лет.