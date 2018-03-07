Гаркалина перевели из реанимации

Артиста театра и кино Валерия Гаркалина, находящегося в НИИ имени Склифосовского, перевели из реанимации в отделение эндотоксикоза. Об этом стало известно iz.ru в среду, 7 марта.

По имеющейся информации, состояние артиста улучшилось, но он всё еще остается слабым.

2 марта стало известно о переводе Гаркалина в общую реанимацию из экстренной. Артист был срочно госпитализирован в НИИ имени Склифосовского 15 февраля.

62-летний Валерий Гаркалин — народный артист России, профессор ГИТИСа. Он сыграл также в таких фильмах, как «Катала», «Женщин обижать не рекомендуется», «Ширли-мырли» и др.