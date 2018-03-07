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Старинный винный погреб обнаружен на дне Рыбинского водохранилища

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Фото: РИА Новости/Игорь Михалев
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Дайверы обнаружили на дне Рыбинского водохранилища старинный винный погреб. Об этом сообщает телеканал «Звезда».

Отмечается, что на глубине 6 м вокруг деревянного входа лежат осколки бутылок XIX века.

Находка обнаружена во время исследования усадьбы дворян Мусиных-Пушкиных, которая ушла под воду более 80 лет назад, дайверами экспедиции «Затопленные святыни Мологского края».

«Обнаружен стеклянный фрагмент. То ли это был большой подсвечник, то ли ваза, не знаю. Крышка и битое стекло хозяйственного назначения дали основание предполагать, что это какая-то хозяйственная часть или погреб, в котором хранилось вино», –– рассказал один из участников проекта, Константин Богданов.

Пока деревянный люк погреба не вскрыли, чтобы исследователи могли изучить ил.

Город Молог был затоплен в 1937 году для повышения продуктивности Рыбинской ГЭС. Дома жителей разбирали и сплавляли по Волге, церкви и высокие здания взрывали.

В конце февраля сообщалось, что археологи обнаружили в Египте некрополь жрецов  возрастом около 2,5 тыс. лет.

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