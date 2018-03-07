Около 40 т фруктов и овощей раздавили в Псковской области

В городе Остров Псковской области уничтожены 39,5 т овощей и фруктов, ввоз которых в Россию запрещен санкциями. Партия прибыла в регион из Белоруссии.

Как рассказали ИА FlashNord в территориальном управлении Россельхознадзора, яблоки, гранаты, томаты и перцы, которые относятся к подкарантинной продукции, были задержаны во время работы мобильных групп, состоящих из сотрудников ведомства и пограничного управления ФСБ по региону.

У груза не было документов, подтверждающих его фитосанитарное состояние. Продукцию раздавили бульдозерами на полигоне твердых бытовых отходов.