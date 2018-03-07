Прямой эфир

Около 40 т фруктов и овощей раздавили в Псковской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В городе Остров Псковской области уничтожены 39,5 т овощей и фруктов, ввоз которых в Россию запрещен санкциями. Партия прибыла в регион из Белоруссии.

Как рассказали ИА FlashNord в территориальном управлении Россельхознадзора, яблоки, гранаты, томаты и перцы, которые относятся к подкарантинной продукции, были задержаны во время работы мобильных групп, состоящих из сотрудников ведомства и пограничного управления ФСБ по региону.

У груза не было документов, подтверждающих его фитосанитарное состояние. Продукцию раздавили бульдозерами на полигоне твердых бытовых отходов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В России оценили потери европейского бизнеса от санкционной политики
Нелегальное спиртное предлагают уничтожать на месте
На складах скопилось 40 млн литров изъятого контрафактного алкоголя

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017