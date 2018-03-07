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Первый турнир Года детско-юношеского футбола пройдет в Крыму

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Открытый республиканский турнир «Крымская весна – 2018» по футболу соберет почти 50 команд. Соревнование состоится 8–11 марта в Симферополе, Евпатории и Бахчисарайском районе и станет первым в рамках провозглашенного Года детско-юношеского футбола в регионе.

За четыре дня будет проведено более 100 поединков, в которых примут участие 728 детей. В зависимости от возрастной категории встречи будут проходить в формате двух таймов от 10 до 15 минут каждый. Победителям вручат кубки и медали. Об этом сообщает «Крыминформ».

Напомним, первое учебное заведение «Школа молодого судьи – 2018» начало свою работу в рамках курсов подготовки арбитров по футболу в Симферополе 9 января 2018 года. Молодых воспитанников ждут лекции по правилам игры в футбол, а также методике судейства и практические занятия. Лучшие арбитры попадут в резервный список рефери, которые проводят поединки чемпионата премьер-лиги КФС. 

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