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Глава МИД Украины назвал «политической шизофренией» просьбу Собчак о въезде в Крым

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Украинский министр иностранных дел Павел Климкин счел «политической шизофренией» обращение кандидата в президенты России Ксении Собчак с просьбой разрешить ей посетить Крым.

«Меня все о Собчак и оккупированном Крыму спрашивают, как будто других тем нет. Придерживаться украинского законодательства для въезда в оккупированный Крым — это, конечно, позитив. Но законный въезд для ведения нелегитимной кампании для нелегитимных выборов на оккупированной территории — это точно шизофрения, политическая, конечно», — написал глава дипведомства в Twitter 7 марта.

Сенатор Алексей Пушков с удивлением воспринял заявление украинского министра, написав в своем микроблоге: «Ай да Климкин! Неожиданно жестко».

Собчак заявила о том, что попросила в посольстве Украины в Москве разрешить ей въезд в Крым через украинскую территорию, накануне. При этом в представительстве отметили, что никаких писем от кандидата в президенты России там не получали.

Крым снова вошел в состав России в 2014 году после референдума. Украина по-прежнему считает полуостров своим и вводит санкции против всех, кто въезжает в регион не через ее контрольно-пропускные пункты. В случае незаконного, по мнению Киева, въезда в Крым уполномоченные органы оставляют за собой право запретить человеку въезд на Украину на несколько лет.

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