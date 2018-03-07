Башни ледяного городка разобрали в Ижевске из-за угрозы обрушения

На Центральной площади Ижевска демонтировали ледяные башни и снежные фигуры городка «Сказбург». Решение было принято из-за угрозы обрушения конструкций.

Также убраны горки с деревянными скатами. Остались только каток и горки изо льда.

Власти города уверяют, что жители еще могут посетить городок в праздничные дни. Однако после потепления и оставшиеся конструкции будут разобраны, сообщает ИА «Сусанин».

Портал iz.ru ранее сообщал о том, что на строительство «Сказбурга» было потрачено порядка 10 млн рублей.