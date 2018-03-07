Два человека пострадали в тройном ДТП в Оренбурге

Полицейские в Оренбурге начали проверку по факту тройного ДТП на улице Конституции. Там столкнулись Lifan, Chery и Renault.

Прибывшие на место аварии инспекторы ДПС выяснили, что водитель автомобиля Lifan при повороте не пропусти автомобиль Chery. От удара иномарку отбросило на автомобиль Renault, который въехал в столб. Госпитализированы водители Chery и Renault. Об этом сообщает РИА «Оренбуржье».

Как писал портал iz.ru, 5 марта массовая авария произошла в Выборгском районе Санкт-Петербурга. В столкновении семи автомобилей пострадала женщина. ДТП произошло на Политехнической улице. По данным очевидцев, автомобиль такси врезался в Mitsubishi, иномарка через рельсы выехала на встречную полосу и там задела остальные автомобили.