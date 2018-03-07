Радикалы требуют свободы для подозреваемого в убийстве журналистов военного

В Киеве состоялся митинг в поддержку украинского военного. Главным организатором демонстрации называют «Движение С 14». Эта организация в Европе считается террористической и неофашистской.

Активисты прошли от майдана по Крещатику к консульству Италии и вручили письмо на имя посла. Цель протестующих — привлечь внимание к уголовному делу Виталия Маркива. Его подозревают в убийстве журналистов в Донбассе.

24 мая 2014 года около Славянска погибли под минометным огнем итальянский фотокор Андреа Рокелли, российский журналист Андрей Миронов. Маркив служил заместителем командира взвода в батальоне нацгвардии.

Организаторы акции в поддержку боевика обещают сделать протест международным. Шествия и визиты в итальянские посольства запланированы в разных городах ЕС.

Это и другие видео показывает круглосуточный телеканал «Известия». Он доступен не только на сайте, но и в пакетах крупнейших кабельных и спутниковых операторов на территории России. Среди них — «Ростелеком», «Триколор», МТС, «Билайн», «ЭР-Телеком», «Акадо», «Мегафон ТВ» и «Орион-Экспресс». Кроме того, iz.ru можно смотреть в сетях региональных кабельных операторов.