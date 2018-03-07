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Фигура лося в Пензенской области лишилась рогов

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Скульптуру лося, установленную в селе Засечное Пензенской области, повредили неизвестные. Фигура сохатого лишилась рогов. Фото поврежденной композиции появилось в социальных сетях.

Впрочем, местные жители утверждают, что скульптура никогда особой прочностью не отличалась, поэтому некоторые высказывают предположение, что рога демонтировали специально. Есть и те, кто вспоминает о том, что ранее в селе на мосту украли фонари, передает ИА «Пенза-пресс».

Весной 2017 года портал iz.ru сообщал о том, что вандалы разгромили скульптуру ученого кота в Ярославле. Ему отбили уши и повредили нос, а из книг выломали страницы.

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