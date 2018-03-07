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Александр Ф. Скляр отмечает 60-летие

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Лидер группы «Ва-Банкъ» празднует юбилей. Александру Ф. Скляру — 60. В собственный праздник музыкант вновь выступит с группой «Ва-Банкъ». Скляр признается, что к дате готовился давно и основательно.

А ведь музыкальной карьеры могло и не быть, выбери Скляр дипломатию. В конце 1980-х выпускник МГИМО работал в Северной Корее в посольстве. Заявление по собственному желанию было написано под влиянием рока.

Рецепт, как поддерживать физическую форму в 60, от Скляра прост: плавать. Музыкант всю жизнь занимается спортом и заражает своим примером молодежь.

Сам себя Александр Ф. Скляр не стесняясь называет воином. Музыкант первым отправился в Донбасс с концертом. Приходилось рок-музыканту бывать и под обстрелом.

Живет Александр Ф. Скляр по собственной философии. «Всю нашу жизнь мы должны выстраивать себя таким образом, чтобы ты мог предстать перед твоим Создателем с определенным положительным отчетом. Это и есть то самое главное, ради чего мы существуем на земле, и то, почему мы можем называться человеками», — говорит он.

Следствие такой позиции — честность и открытость песен Скляра. В текстах музыканта никогда не бывает фальшивых строчек.

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