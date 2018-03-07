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Российский турист скончался в больнице во Вьетнаме после ДТП

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Житель Уссурийска, попавший в аварию на острове Фукуок во Вьетнаме, умер в больнице, не приходя в сознание.

29-летний мужчина получил черепно-мозговую травму и впал в кому 2 марта, накануне вылета домой. Он был госпитализирован в клинику острова Фукуок. 4 марта во Вьетнам прибыли мама и брат пострадавшего, с их участием пациента перевезли на реанимобиле в клинику города Хошимин. Одновременно родственники пытались решить вопрос о транспортировке россиянина в Москву для оказания профессиональной помощи, сообщает ИА UssurMedia.

В соцсетях начался сбор средств на оплату авиатранспорта. Но 7 марта стало известно, что мужчина скончался.

В социальных сетях родственники поблагодарили приморцев за поддержку. Тело россиянина доставят в Уссурийск через четыре дня.

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