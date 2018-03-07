Московский зоопарк передал амурского тигра зоопарку Копенгагена

Московский зоопарк передал амурского тигра Мирона зоопарку Копенгагена в рамках Европейской программы по сохранению популяции этих животных в неволе. Об этом сообщается на сайте столичной мэрии.

«Тигр благополучно перенес 60 часов пути и уже исследует свой вольер. <…> В зоопарке Копенгагена живут две амурские тигрицы 2013 года рождения. Мирон познакомится с ними, как только пройдет карантин и полностью адаптируется. <…> В случае успеха проекта появится новая генетическая линия животных. Это очень важно для сохранения редкого вида хищников в неволе», — сказано в сообщении.

На данный момент рассматривают вопрос об отправке брата Мирона в Японию.

«Московский зоопарк принимает активное участие в Европейской программе по сохранению популяции амурских тигров в неволе, в нем регулярно появляется здоровое потомство этих животных. Подросших хищников специалисты отправляют в зоопарки по всему миру», — подчеркивается в сообщении.