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Уголовное дело возбуждено после столкновения двух судов в Якутии

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Правоохранительные органы выявили нарушения правил безопасности движения водного транспорта, которые стали причиной столкновения грузовых судов на реке Лене.

Проверка по факту аварии длилась больше полугода. В сентябре на реке Лене грузовой теплоход «Енисей» столкнулся с теплоходом «Буй» в темное время суток. У второго судна был поврежден корпус, ущерб оценивается в 1,9 млн рублей. Как установили эксперты, «Енисей», двигавшийся в составе с баржей, не выполнил установленные требования при расхождении с встречным теплоходом «Буй» и пересек его полосу движения, сообщает ИА YakutiaMedia.

Материалы проверки прокуратура передала в Якутский следственный отдел на транспорте. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения водного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба».

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