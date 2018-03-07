«Нужно совершенствовать госуправление»

Президент РФ Владимир Путин посетил Самарскую область, где провел заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив и в преддверии Международного женского дня пообщался с предпринимательницами региона. Российский лидер рассказал о стартапе, который хотел бы запустить, — это мог бы быть проект в сфере госуправления, которое, по его словам, нуждается в совершенствовании. Кроме того, глава государства высказался на тему прав мужчин и женщин: по мнению Владимира Путина, чтобы обеспечить полное равноправие, необходимо еще многое сделать.

Сокращение проверок

Встреча с представительницами бизнес-сообщества состоялась на площадке Самарского булочно-кондитерского комбината. Гендиректор Лидия Ерошина ознакомила главу государства с процессом производства и подарила ему торт с изображением ракеты, напомнив, что в городе находится ракетно-космическое предприятие.

В начале беседы Владимир Путин рассказал, что на прошедшей в Нижнем Тагиле встрече с рабочей молодежью он обсуждал вопрос наличия «мужских» или «женских» профессий. Президент подчеркнул: сегодня, чтобы быть руководителем производства или крупным акционером, требуются в первую очередь лидерские качества.

— И мне кажется, что для женщин это вполне свойственно, и даже есть преимущество определенное, потому что все-таки мужчина, так скажем, пожестче. А если лидерские качества сочетаются с женскими — в прямом смысле этого слова — чертами характера, то результат часто бывает гораздо выше, чем просто пробивные возможности крепких мужчин, — сказал Владимир Путин.

После поздравления президента с наступающим Международным женским днем участники перешли к будничным темам и обсудили проблемы, с которыми сталкивается бизнес. Предпринимательницы поблагодарили за меры по сокращению плановых проверок, но констатировали, что возросло число внеплановых. Глава государства сообщил, что сейчас готовится ряд предложений по улучшению ситуации, которые будут реализованы в ближайшее время.

Одна из участниц встречи, владеющая фермерским хозяйством, пожаловалась на систему контроля товаров Россельхознадзора «Меркурий». По словам предпринимательницы, ее применение резко повышает себестоимость продукции.

— Я вам обещаю, мы к этому вернемся и обязательно посмотрим относительно малого и среднего бизнеса, — ответил президент.

У главы государства поинтересовались, в какой сфере он бы запустил стартап, если бы не занимал должность президента.

— Сфера госуправления. Нужно его совершенствовать, это госуправление, нужно этим заниматься. А все стартапы я обозначил в послании Федеральному собранию, — пошутил Владимир Путин.

Ближе к концу мероприятия обсуждение вновь вернулось к вопросу о возможностях мужчин и женщин в современном мире.

— Действительно, есть такой подход и понимание, что сегодняшний мир, вообще мир мужской. И это обратная сторона медали о равенстве или неравенстве прав. В этом отношении мы еще правда многое должны сделать, чтобы никакого различия не было в правах, — сказал президент.

Снятие барьеров

Тему улучшения предпринимательской среды глава государства продолжил на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив. Владимир Путин поблагодарил АСИ за эффективную работу по снятию барьеров в правовой сфере для бизнеса и помощь в реализации множества идей в предпринимательстве, создании передовых технологий, образовании и социальной сфере. Эту работу, безусловно, необходимо продолжать — тем более ее содержание отвечает задачам, о которых говорилось в послании, отметил президент.

— В рамках национальной технологической инициативы нужно обеспечивать условия для быстрого внедрения новых разработок в производство, поддерживать стартапы, высокотехнологичные компании, создавать прорывные продукты, в том числе в сфере цифровой экономики, содействовать их выходу на глобальные рынки. Вместе с новаторами, исследователями, предпринимателями необходимо готовить предложения по снятию правовых барьеров для создания и широкого применения робототехники, искусственного интеллекта, беспилотного транспорта. Следует продолжать работу по развитию профессиональных компетенций, соответствующих потребностям технологического прорыва, задачам цифровой экономики, — перечислил ключевые задачи глава государства.

Владимир Путин напомнил руководству АСИ о необходимости улучшать инвестклимат в российских регионах. По словам президента, нужно оказывать содействие регионам в улучшения бизнес-среды и в поддержке социальных инициатив, направленных на повышение качества жизни людей. Одновременно следует работать над созданием комфортных условий для граждан с ограниченными возможностями по здоровью, подчеркнул президент. Он также призвал и дальше продвигать инициативы, которые помогают создать в обществе особую атмосферу взаимопомощи, обеспечивают преемственность важнейших ценностей.

Подготовка к ЧМ-2018

Во время поездки в Самарскую область глава государства также встретился с врио губернатора Дмитрием Азаровым, который занимает эту должность с конца сентября 2017 года. Руководитель региона коротко рассказал о результатах ушедшего года: индекс промышленного производства вырос на 1,6%, и во многом это произошло при господдержки «АвтоВАЗа». По словам Дмитрия Азарова, высокие показатели демонстрирует и сельское хозяйство — урожай был лучшим за последние десятилетия.

Кроме того, врио губернатора отчитался о подготовке региона к чемпионату мира по футболу. Глава государства уточнил, нет ли отставания и обеспечен ли необходимый контроль со стороны областных властей. Дмитрий Азаров заверил президента, что основной объект ЧМ-2018 — стадион «Самара Арена» — будет сдан в конце марта, подготовка региональной инфраструктуры, по его словам, также «идет в срок».