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Президент ФРГ не стал менять строки в гимне на гендерно нейтральные

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Фото: REUTERS/Rafael Marchante
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Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер не стал менять строки в гимне страны, как предложила уполномоченный по вопросам равноправия полов в немецком правительстве Кристин Розе-Меринг.

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«Нет, я не сторонник изменения формулировки», — приводит слова главы государства телеканал «360» со ссылкой на издание Saarbrücker Zeitung.

Ранее против изменения гимна выступила и канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Розе-Меринг выступила с инициативой сделать гимн страны более нейтральным в преддверии Международного женского дня, который отмечается 8 марта. Она предложила изменить слово «Родина» на «Отечество», а также поменять строку «братски с сердцем и рукой» на «отважно с сердцем и рукой».

В основу текста национального гимна Германии положены стихи поэта Генриха Гоффмана фон Фаллерслебена, написанные в 1841 году. 

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