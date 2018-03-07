Президент ФРГ не стал менять строки в гимне на гендерно нейтральные
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер не стал менять строки в гимне страны, как предложила уполномоченный по вопросам равноправия полов в немецком правительстве Кристин Розе-Меринг.
«Нет, я не сторонник изменения формулировки», — приводит слова главы государства телеканал «360» со ссылкой на издание Saarbrücker Zeitung.
Ранее против изменения гимна выступила и канцлер ФРГ Ангела Меркель.
Розе-Меринг выступила с инициативой сделать гимн страны более нейтральным в преддверии Международного женского дня, который отмечается 8 марта. Она предложила изменить слово «Родина» на «Отечество», а также поменять строку «братски с сердцем и рукой» на «отважно с сердцем и рукой».
В основу текста национального гимна Германии положены стихи поэта Генриха Гоффмана фон Фаллерслебена, написанные в 1841 году.