В Германии умер экс-глава Nestle Гельмут Маухер

В Германии на 91-м году жизни скончался экс-глава корпорации Nestle Гельмут Маухер. Об этом сообщила сама компания в среду, 7 марта.

«Гельмут Маухер был очень уважаемой и харизматичной личностью, сильным и дальновидным лидером, который посвятил большую часть своей жизни Nestle», — говорится в сообщении на сайте компании.

Жизнь Маухера оборвалась в собственной резиденции в городе Бад-Хомбург, сообщает РБК.

Компания Nestle основана в Швейцарии в 1866 году. Она начинала с производства сгущенки и детских смесей, а позднее расширила ассортимент изобретенным в 1875 году молочным шоколадом. В 1930 году Nestle начала производство растворимого кофе Nescafe.

В 2017 году компания стала 64-й по размеру в мире по данным рейтинга Fortune Global 500. В Nestle работают более 300 тыс. человек по всему миру.

В январе Nestle создала обновленную версию популярного лакомства Kit-Kat с розовым шоколадом.

Розовые батончики Kit-Kat в четверг поступили на прилавки в Южной Корее и Японии. Во II квартале новинку планируют представить на рынке Австралии, а к концу года она появится в Латинской Америке, сообщают в Nestle.

Необычный шоколад приобретает розовый оттенок благодаря какао-бобам особого сорта Ruby. Он характеризуется особыми фруктовыми нотками во вкусе, но при этом не содержит никаких красителей и вкусовых добавок.