Взрыв прогремел возле отделения ультраправой партии в Италии

Самодельная бомба была приведена в действие возле офиса ультраправой итальянской партии Casapound в городе Тренто на севере страны. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на политическую организацию.

Инцидент произошел в ночь на 7 марта. Взрывной волной выбило окна и дверь здания. На стене злоумышленники оставили надпись

«Единственный правильный голос — это антифашизм – навсегда».

Представитель Casapound Филиппо Кастальдини заявил, что попытки запугать политиков не сработают.

«Это очередной поступок тех, которому нечего больше предложить. Он должен был бы прервать нашу деятельность, но этого не произойдет. Мы не позволим нас запугать», –– сказал Кастальдини.

Он напомнил, что четыре года назад уже совершался аналогичный взрыв возле отделения партии.

В настоящий момент на месте происшествия работают сотрудники антитеррористического подразделения полиции Digos.

По данным следствия, к акции могут быть причастны леворадикальные организации.

Ранее в среду сообщалось, что две гранаты были взорваны возле станции метро «Лесная» в Киеве. В результате ЧП есть пострадавшие.