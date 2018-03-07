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Более 80 квартир будут куплены в Орле для детей-сирот

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Контракт на приобретение в Орле квартир для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, планирует заключить городское управление муниципального имущества и землепользования. План-график будет опубликован в ближайшие часы на сайте госзакупок, а застройщика определят до конца апреля.

Как отмечает ресурс InfoOrel.ru, в 2018 году объем средств, выделенных на эти цели из областного бюджета, превышает показатель 2017 года почти вдвое. В этом году на это поступят 115 млн рублей, а в прошлом было направлено 60 млн рублей. Предполагается, что на эту сумму будет приобретено более 80 квартир.

В настоящий момент в очереди на получение квартиры стоят 338 детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и тех, кто имеет право на получение специализированных квартир.

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