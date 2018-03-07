Ледяной дождь спровоцировал ДТП с 18 машинами в Ростове-на-Дону

Сложные погодные условия, вызванные ледяным дождем, стали причиной нескольких ДТП в Ростове-на-Дону. Автомобили столкнулись на Темерницком мосту, всего произошло три аварии, в которых повреждения получили 18 машин.

Ледяной дождь прошел в городе в первой половине среды, 7 марта, в результате на дорогах образовалась гололедица, сообщает «Интерфакс».

Пострадавших в результате тройного ДТП нет, отметили в ГИБДД. Уточняется, что из-за аварий движение автомобилей из центра Ростова-на-Дону в сторону Западного микрорайона было серьезно затруднено.

Ранее в среду штормовое предупреждение было объявлено на Урале из-за ветра.