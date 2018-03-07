Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний сократилась в Подмосковье

Медики в январе зафиксировали уменьшение смертности от заболеваний сердечно-сосудистой системы в Московской области, об этом свидетельствуют данные Росстата.

По сравнению с январем 2017 года в январе 2018 года количество смертельных случаев болезни сократилось на 364. Статистически смертность уменьшилась на 8,5%, сообщает портал «Подмосковье сегодня» со ссылкой на областной минздрав.

Эксперты связывают положительную тенденцию с расширением в Подмосковье сети сердечно-сосудистых центров и появлением в больницах более современного оборудования для оказания медицинской помощи пациентам.