В Совфеде рассказали главное правило при выборе подарка на 8 Марта

Зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов рассказал, как правильно выбрать подарки женщинам на 8 Марта. По словам сенатора, выбор нужно делать сердцем.

«Женщины могут быть разные. Это может быть супруга, дочь, бабушка. Какой подарок дарить, нужно решать сердцем», — цитирует Климова НСН.

Также сенатор поздравил всех женщин с Международным женским днем и пожелал мира, любви и удачи.

Ранее специалисты рассказали, что чаще всего выбирают в качестве подарка. Как правило, выбор падает на косметику, парфюмерию, продуктовые корзины, сувениры, книги и электронику. Средний чек за подарок составит 1,85 тыс. рублей, а самый дешевый букет тюльпанов обойдется жителям столицы в 250 рублей.

В праздничные дни в Москве пройдет более 50 бесплатных мероприятий.