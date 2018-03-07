Подготовка к Армейским международным играм началась в Волгограде

В Волгоградском гарнизоне прошел региональный конкурс профессионального мастерства. В нем приняли участие представители военной полиции и военной автоинспекции. Мероприятие состоялось в рамках предстоящих Армейских международных игр-2018.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру», состязания носят название «Страж порядка». В них участвуют около 50 военнослужащих. Они соревнуются в выполнении нормативов по стрельбе из автомата Калашникова, надеванию средств индивидуальной защиты от оружия массового поражения и метанию гранат. Кроме того, комиссия оценивает навыки ремонта автомобиля, умение оказывать первую медицинскую помощь и знание приемов рукопашного боя.

Дополнительные испытания предусмотрены для военных дорожных инспекторов. Они соревнуются в фигурном вождении патрульного автомобиля и заезде и выезде из бокса.

Агентство уточняет, что победителей конкурса профессионального мастерства ждет окружной этап, на котором они будут защищать честь областного управления военной полиции.

В 2017 году Третьи Армейские международные игры открылись 29 июля в парке культуры и отдыха Вооруженных сил России «Патриот». Соревнования прошли на территории России, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана и Китая. В них приняли участие более 3,5 тыс. военных из 28 государств.