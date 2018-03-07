В Петербурге у частного трамвая «Чижик» лопнули стекла в первой поездке

В Санкт-Петербурге у первого частного трамвая «Чижик», который только за несколько часов до этого впервые официально вышел на трассу, лопнули стекла. Инцидент произошел в среду, 7 марта.

По словам пассажиров, перед тем как стекла лопнули, они услышали сильный треск, сообщает 78.ru. Дальше трамвай поехал пустой.

«Чижик» должен был курсировать по Красногвардейскому району Петербурга от Ладожского вокзала до Хасанской улицы. Ранее там проходила часть пути трамвая № 10.

Обслуживает маршрут ООО «Транспортная концессионная компания».

1 марта представители предприятия заявили, что они полностью готовы к эксплуатации и рассчитывают получить заключение о соответствии и разрешение на начало работы в самое ближайшее время. Инвестор должен был построить депо и реконструировать пути на правом берегу Невы. Общий объем вложений составил 6,5 млрд рублей. Один инвестиционный платеж — 400 млн рублей — власти Петербурга уже совершили. По факту окончания работ из городского бюджета должны быть перечислены еще 930 млн рублей.