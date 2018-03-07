Супругов с ребенком нашли убитыми в Крыму после двух недель поисков

В районе Керчи из водоема достали автомобиль с телами супругов и их четырехлетней дочери, на взрослых обнаружены огнестрельные ранения.

Пропавших последний раз видели 23 февраля, утром они выехали из садового товарищества в Феодосии, чтобы обменять свой автомобиль на более новый. Семья не выходила на связь, розыски проводились в Крыму и Краснодарском крае. Сегодня, 7 марта, автомобиль был найден в водоеме возле поселка Героевское. На 32-летней женщине и ее 35-летнем муже обнаружены огнестрельные ранения, их дочь, судя по всему, захлебнулась, сообщает сайт kp.ru в Крыму.

По предварительной версии, члены семьи стали жертвами автомошенничества. На сделку по обмену автомобиля погибшие поехали с 250 тыс. рублей наличными, сообщает ИА SevastopolMedia. В социальных сетях друзья семьи пишут, что подозреваемый, выстреливший в супругов и столкнувший автомобиль в воду, уже задержан. Возбуждено уголовное дело.