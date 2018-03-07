Пассажирский автобус-беспилотник испытают в Рязани

В Рязани в 2018 году пройдут испытания пассажирского автобуса-беспилотника. Шестиместный шаттл уже прошел проверку в «Сколково». Теперь его ждут на одной из площадок Рязани.

Как сообщает РИА «7 новостей» со ссылкой на Виталия Савельева, гендиректора компании «Аврора Роботикс», которая разрабатывала программное обеспечение для автобуса, шаттлу задан определенный маршрут с остановками. Он способен оценивать и объезжать препятствия.

Предполагается, что беспилотный транспорт будут использовать на крупных промышленных предприятиях, поскольку для эксплуатации его при перевозке пассажиров есть препятствия в законодательстве.

Портал iz.ru накануне сообщал о том, что в Рязани презентовали первый в России мобильный биометрический комплекс. Он оснащен технологией распознавания лиц.