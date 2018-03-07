Ведущий «Оскара» ответил Трампу на слова о низких рейтингах

Ведущий церемонии вручения премии «Оскар» Джимми Киммел прокомментировал слова президента США Дональда Трампа о слишком низких рейтингах мероприятия.

«Самые низкие рейтинги «Оскаров» в истории. Проблема в том, что у нас нет больше Звезд — кроме вашего Президента (шучу, конечно)!» — написал американский лидер в своем микроблоге в Twitter.

Киммел, в свою очередь, ответил Трампу в соцсетях: «Спасибо, президент с самым низким рейтингом в истории». Шоумен также отметил тенденцию снижения рейтингов всех крупных телевизионных трансляций, в том числе Супербоула, «Грэмми», «Эмми» и «Золотого глобуса».

Данные о низком рейтинге ранее предоставили американские СМИ. По данным Hollywood Reporter, церемонию посмотрели 26,5 млн человек, что на 19% меньше, чем в 2017 году.

5 марта сообщалось, что у обладательницы «Оскара» за лучшую женскую роль Фрэнсис Макдорманд украли статуэтку на вечеринке после церемонии награждения.