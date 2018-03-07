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Благоустройство Симферополя обойдется в 44 млн рублей

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Администрация Симферополя направит 43,6 млн рублей на благоустройство скверов и парков, а также ликвидацию стихийных свалок. Также в рамках программы «Формирование современной городской среды» будет выделено 15,7 млн рублей на приобретение детских площадок.

Как напоминает Крыминформ, ранее власти города подготовили проекты благоустройства парка в поселке ГРЭС, Екатерининского сада и сквера им. Сергия Радонежского.

Как писал портал iz.ru, известный бизнесмен, почетный гражданин Алушты Александр Лебедев вложит в 2018 году от 60 млн до 100 млн рублей в благоустройство Центральной набережной города. По словам вице-премьера Крыма Виталия Нахлупина, там появятся спортивные и детские площадки, а также современные кафе. Ранее Лебедев вложил в работы на набережной Профессорского уголка Алушты более €1 млн. 

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