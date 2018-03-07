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Дизельное топливо будут производить из мусора в Амурской области

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Производство биодизеля из отходов будет запущено на территории опережающего развития «Приамурская», с первыми потребителями уже заключены контракты на поставку.

Топливо планируется производить из технического жира и отработанного растительного масла. Себестоимость продукции достаточно низкая. За год компания «ЭкоЛайф» планирует получать до 4,2 млн л биодизеля, сообщает «Амурская служба новостей».

Проект оценивается в 66,6 млн рублей, он будет запущен в III квартале 2018 года. На производстве создадут 25 рабочих мест. Снабжать производство энергией будет электростанция, работающая на мусоре и старых покрышках.

Еще одно производство на основе отходов планируется создать в Приморье. Как сообщал портал iz.ru, японские предприниматели рассматривают вариант запуска завода по переработке подгузников в пеллеты. Топливные гранулы по энергоемкости будут сопоставимы с коксующимся углем.

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