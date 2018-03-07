Прямой эфир

Разгерметизация произошла в самолете с Явлинским на борту

0
Фото: ТАСС/Джапаридзе Михаил
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В самолете, на борту которого находился кандидат в президенты России и лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский, произошла разгерметизация. Как сообщил 7 марта «Интерфаксу» пресс-секретарь партии Игорь Яковлев, в тот момент воздушное судно следовало из Грозного в Москву.

«Когда уже подлетали к аэропорту, пилот объявил о разгерметизации салона. <...> Проблема была в том, что самолет стал резко снижаться, буквально за несколько минут с высоты 10 тыс. м до 4–5 тыс.», — отметил собеседник агентства.

Случившееся, по его словам, вызвало неприятные ощущения у пассажиров. «Люди просто хватались за головы, у кого-то шла кровь из ушей, встречали самолет три «скорые». У Явлинского просто сильно заложило уши, он до сих пор испытывает в связи с этим дискомфорт, но в целом всё в порядке с ним», — рассказал Яковлев.

Явлинский баллотируется на пост президента России от «Яблока». Помимо него, в выборах участвуют еще семь кандидатов, в том числе действующий глава государства Владимир Путин. Голосование состоится 18 марта.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Явлинский встретился с москвичами в Сокольниках
Явлинский выступил на форуме местного самоуправления Подмосковья

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017