Разгерметизация произошла в самолете с Явлинским на борту

В самолете, на борту которого находился кандидат в президенты России и лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский, произошла разгерметизация. Как сообщил 7 марта «Интерфаксу» пресс-секретарь партии Игорь Яковлев, в тот момент воздушное судно следовало из Грозного в Москву.

«Когда уже подлетали к аэропорту, пилот объявил о разгерметизации салона. <...> Проблема была в том, что самолет стал резко снижаться, буквально за несколько минут с высоты 10 тыс. м до 4–5 тыс.», — отметил собеседник агентства.

Случившееся, по его словам, вызвало неприятные ощущения у пассажиров. «Люди просто хватались за головы, у кого-то шла кровь из ушей, встречали самолет три «скорые». У Явлинского просто сильно заложило уши, он до сих пор испытывает в связи с этим дискомфорт, но в целом всё в порядке с ним», — рассказал Яковлев.

Явлинский баллотируется на пост президента России от «Яблока». Помимо него, в выборах участвуют еще семь кандидатов, в том числе действующий глава государства Владимир Путин. Голосование состоится 18 марта.