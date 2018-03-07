Полиция в Кемерове пресекла распространение наркотиков в ночном клубе

Полиция в Кемерове провела рейд в ночном клубе, где была организована продажа наркотических веществ. Об этом информирует ГУ МВД по региону.

Как установили сотрудники правоохранительных органов, в развлекательном учреждении находились потайные комнаты, где посетители употребляли запрещенные вещества.

«На момент появления оперативников и спецназа в заведении находились более 40 человек, все они были направлены на медицинское освидетельствование. В результате у пятерых посетителей подтвердилось состояние опьянения от потребления синтетических наркотиков», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

В пресс-службе главка пояснили, что в отношении указанных лиц были составлены административные протоколы по ч. 1 ст. 6.9 КоАП РФ «Потребление наркотических средств без назначения врача». Еще 11 человек отказались проходить освидетельствование, за что также были привлечены к административной ответственности.

Полицейские задержали владельца заведения, в его организме также было обнаружено присутствие наркотических веществ. По его словам, помещение было оборудовано для организации частных вечеринок, однако он не смог предоставить соответствующих документов. Кроме того, была задержана сотрудница ночного клуба, которая продавала клиентам экстази.

28 февраля в ходе расширенного заседании коллегии МВД РФ президент Владимир Путин заявил, что проблема наркотиков является большой угрозой для страны и общества.