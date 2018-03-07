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Более 18 млн цветов привезли в Новосибирск перед 8 Марта

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Фото: РИА Новости/Саид Царнаев
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В Новосибирске магазины активно готовятся к Международному женскому дню, перед праздником в город привезли более 18 млн штук цветов и горшечных растений.

Цветочная продукция поступила из Италии, Израиля, Колумбии и Эквадора. Наибольшей популярностью пользуются хризантемы, тюльпаны, розы, гвоздики, герберы, орхидеи, цикломены, примулы. Есть и более редкие виды растений, например, протея, цимбидиум и танацетум, сообщает сайт vn.ru.

В этом году популярность цветов значительно повысилась. В 2017 году в регион поступило в шесть раз меньше растений.

До попадания в магазины продукция проходит карантинный фитосанитарный контроль. Всего с начала года в Новосибирскую область поступило почти 34 млн штук цветов и горшечных растений.

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