Бухгалтер похитила 2,5 млн рублей в целях помощи родственникам

Жительниц Бийска Алтайского края предстанет перед судом по обвинению мошенничестве. Женщина работала бухгалтером нескольких коммерческих предприятий. Она знала, что ее деятельность никто не контролирует, и имела доступ к расчетным счетам.

С 2014 по 2016 год злоумышленница переводила деньги предприятий как на свои, так и на расчетные счета знакомых. В частности, обвиняемая помогала родственникам с решением жизненных проблем. Общая сумма ущерба составила 2,5 млн рублей. Об этом пишет altapress.ru.

Как писал портал iz.ru, главный бухгалтер районной администрации обвиняется в хищении 3 млн рублей в Нижегородской области. В течение трех лет он завышал зарплату себе и своей матери, которая работала дворником. Хищения мужчина совершал с помощью системы «Сбербанк Бизнес Онлайн». Имея доступ к программе, он переводил средства на банковские карты себе и маме.