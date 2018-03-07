Сорвавшуюся со скалы школьницу перевели на лечение в Уфу

14-летнюю девочку, которая вместе с сестрой упала со скалы в Башкортостане, транспортировали в Уфу, школьнице предстоит операция.

Лечением пострадавшей займутся медики Республиканской детской клинической больницы. Сюда девочку доставили из медицинского учреждения в Сибае. По оценке врачей, состояние школьницы стабильное, средней степени тяжести, сообщает ИА «Башинформ».

Пока пациентка находится в реанимации.

Портал iz.ru сообщал, что в Башкортостане возле деревни Гаделево две школьницы сорвались со скалы 24 февраля. 16-летняя девушка скончалась на месте, ее сестра была обнаружена с многочисленными травмами и переохлаждением. По факту произошедшего проверку проводит Следственный комитет.