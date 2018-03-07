СК возбудил дело после взрыва в автомобиле в Ростове-на-Дону
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям о покушении на убийство и незаконном обороте оружия после взрыва автомобиля Mercedes в Ростове-на-Дону. Об этом заявил представитель ведомства в среду, 7 марта.
«Уголовное дело возбуждено по двум статьям: покушение на убийство и незаконный оборот оружия и боеприпасов», — цитирует его «РИА Новости».
Сам инцидент произошел в тот момент, когда хозяин автомобиля Mercedes открывал дверь своей машины. Пострадавший находится в больнице, информация о его состоянии не разглашается.
3 марта в Донецке взрывом были повреждены четыре автомобиля, взрывной волной выбиты стекла в одном из многоэтажных домов, пострадала один из водителей.
Как заявил глава ворошиловской районной администрации Донецка Владислав Латынцев, бомба находилась на парковке во дворе жилых домов.