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СК возбудил дело после взрыва в автомобиле в Ростове-на-Дону

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям о покушении на убийство и незаконном обороте оружия после взрыва автомобиля Mercedes в Ростове-на-Дону. Об этом заявил представитель ведомства в среду, 7 марта.

«Уголовное дело возбуждено по двум статьям: покушение на убийство и незаконный оборот оружия и боеприпасов», — цитирует его «РИА Новости».

Сам инцидент произошел в тот момент, когда хозяин автомобиля Mercedes открывал дверь своей машины. Пострадавший находится в больнице, информация о его состоянии не разглашается.

3 марта в Донецке взрывом были повреждены четыре автомобиля, взрывной волной выбиты стекла в одном из многоэтажных домов, пострадала один из водителей.

Как заявил глава ворошиловской районной администрации Донецка Владислав Латынцев, бомба находилась на парковке во дворе жилых домов.

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