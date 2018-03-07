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Депутаты поддержали введение ответственности за травлю в соцсетях

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Фото: ТАСС/Коньков Сергей
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Предложение представителей Молодежного парламента при Госдуме поддержали депутаты, инициативу рассмотрят на экспертном совете по развитию информационного общества и СМИ в среду, 7 марта.

Председатель Молодежного парламента Мария Воропаева отметила, что администрация соцсетей должна блокировать не только контент, противоречащий закону, но и сообщества, распространяющие унижающие человека материалы.

«Эти действия не подпадают под понятие «оскорбление», так как они совершаются не одним человеком, а группой лиц», — цитирует ее RT.

Ответственность за травлю в соцсетях, в случае ее законодательного утверждения, будет прописана в Кодексе об административных правонарушениях. «Федеральное агентство новостей» сообщает, что наказанием за данное правонарушение может быть штраф от 5 тыс. до 10 тыс. рублей.

Ранее стало известно, что пятиклассник из Донбасса подвергся травле со стороны учителей и одноклассников одной из школ Днепра: ребенок получил инсульт и впал в кому.

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