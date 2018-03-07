Сотрудники ГИБДД подарили женщинам-водителям цветы в Уссурийске

Сотрудники Госавтоинспекции устроили необычный рейд по дорогам Уссурийска, три экипажа останавливали только женщин-водителей.

Акция «Цветы для автоледи» приурочена к празднованию Международного женского дня. Инспекторы останавливали женщин и вручали им букет цветов. При этом автоинспекторы не спрашивали у водителей водительское удостоверение, сообщает ИА UssurMedia.

В основном экипажи размещались на перекрестках в черте города. Сотрудники ГИБДД обратили внимание не только на женщин-водителей, но и на пешеходов. Поздравления сопровождались профилактической беседой по поводу скоростного режима, использования ремней безопасности и перевозки детей.