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Шансы войти в топ-10 регионов по экспорту есть у Нижегородской области

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Проблемы развития экспорта обсуждались во время визита в Нижегородскую область первого вице-премьера РФ Игоря Шувалова. Совместно с врио губернатора Глебом Никитиным он посетил АО «Управляющая компания «Автокомпонент». Там прошло оперативное совещание.

Шувалов напомнил о поставленной президентом РФ Владимиром Путиным задаче увеличить несырьевой экспорт. Нижегородской области в этом готово помочь федеральное правительство, однако успех будет зависеть от активности и мобильности предпринимателей.

В свою очередь, Никитин отметил, что областное  правительство для стимулирования работы предприятий намерено развивать сотрудничество с Российским экспортным центром. Это позволит заручиться господдержкой в части компенсации затрат на перевозку продукции за рубеж.

Первый вице-премьер выразил уверенность в том, что Нижегородская область имеет все шансы войти в топ-10 регионов по развитию экспорта.

ИА «НюсНН» отмечает, что Шувалов во время своего визита в Нижегородскую область также сообщил о том, что регион войдет в карту инфраструктурных проектов и пространственного развития.

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