Федерация керлинга России планирует построить базу во Владивостоке

Спортивная база Федерации керлинга России может появиться во Владивостоке, врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко дал распоряжение искать подходящий участок.

Руководство Федерации намерено использовать типовой проект спорткомплекса. Это позволит сэкономить на разработке проекта. База может расположиться непосредственно в черте Владивостока. В таком случае заниматься керлингом смогут не только профессиональные спортсмены, но и заинтересованные местные жители, пишет ИА PrimaMedia.

Помощник президента РФ Игорь Левитин, с которым обсуждался вопрос строительства базы. Отметил, что в ближайшие годы Олимпийские игры будут проходить в Азиатско-Тихоокеанском регионе, поэтому вопрос создания современных центров подготовки спортсменов особенно актуален именно для Дальнего Востока.