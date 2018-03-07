Праздник Пурим отметили в Биробиджане

В Биробиджане отметили один из самых веселых еврейских праздников — Пурим. Мероприятия длились несколько дней. Как сообщает ресурс gazetaeao.ru, две недели в зале общинного центра «Фрейд» действовала книжная выставка «Встречаем Пурим». Мегилат Эстер прозвучал дважды — в синагоге и в неформальной обстановке в шаббатном зале.

В театре кукол «Кудесник» показали театрализованное представление с различными играми и конкурсами. На площади перед городским Дворцом культуры для детей организовали спортивно-развлекательную программу. На сцене ДК местные творческие коллективы представили пуримшпиль, который прошел с аншлагом. А в завершение праздника все смогли отведать хоменташн.

Пурим был установлен, согласно библейской Книге Есфири (Эстер), в память спасения евреев, проживавших на территории Персидской империи, от истребления их Аманом-амаликитянином, любимцем царя Артаксеркса. Праздник начинается «постом Эстер» в течение 13-го дня месяца адар в память поста, наложенного царицей на себя, слуг и всех евреев города Сузы. Праздничными днями являются 14 и 15 адара, которые по постановлению Мардохея и Есфири были назначены как «дни пиршества и веселья».