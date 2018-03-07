Прямой эфир

Швейцария ужесточила санкции в отношении Сирии

0
Фото: TASS/DPA/Patrick Pleul
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Федеральный Совет Швейцарии 7 марта принял решение санкций в отношении Сирии. Соответствующие заявление опубликовано на сайте Государственного секретариата страны по экономике.

Санкции приняты «в связи с ухудшением ситуации для населения Сирии», сообщает «РИА Новости». Правительство Швейцарии пересмотрело все ранее введенные ограничительные меры в отношении Арабской Республики.

Теперь запрещена, в частности, продажа военного оборудования и товаров, которые могут послужить для репрессий. Также в Сирию запрещено поставлять технологии слежения, драгоценные материалы, алмазы и предметы роскоши, под запрет попала и торговля культурными ценностями.

Решением властей Швейцария заморозила вклады и счета, принадлежащие ряду физических лиц, предприятий и организаций Сирии.

Ранее в марте Госдеп США не исключил введения новых санкций против России по Сирии. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
СМИ узнали о планах Трампа нанести новый удар по сирийской армии
Пентагон заявил о невозможности быстро завершить операцию в Сирии

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017