Швейцария ужесточила санкции в отношении Сирии

Федеральный Совет Швейцарии 7 марта принял решение санкций в отношении Сирии. Соответствующие заявление опубликовано на сайте Государственного секретариата страны по экономике.

Санкции приняты «в связи с ухудшением ситуации для населения Сирии», сообщает «РИА Новости». Правительство Швейцарии пересмотрело все ранее введенные ограничительные меры в отношении Арабской Республики.

Теперь запрещена, в частности, продажа военного оборудования и товаров, которые могут послужить для репрессий. Также в Сирию запрещено поставлять технологии слежения, драгоценные материалы, алмазы и предметы роскоши, под запрет попала и торговля культурными ценностями.

Решением властей Швейцария заморозила вклады и счета, принадлежащие ряду физических лиц, предприятий и организаций Сирии.

Ранее в марте Госдеп США не исключил введения новых санкций против России по Сирии.