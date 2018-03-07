Мягкие игрушки запретили приносить в детские сады Владивостока

В детских учреждениях Владивостока введено ограничение на пронос мягких игрушек, это связано с участившимися вспышками кишечной инфекции.

Запрет введен в детских садах, которые в феврале закрывали на карантин в связи с кишечными инфекциями. По словам родителей, малышам не позволяют приносить из дома мягкие игрушки, так как воспитатели опасаются новых случаев заражения. Об этом сообщает ИА PrimaMedia.

За январь 2018 года в Приморском крае было зарегистрировано четыре множественных очага острой кишечной инфекции в детских коллективах. При взятии проб выяснилось, что носителями без клинических проявлений заболевания стали некоторые сотрудники, контактировавшие с детьми или питанием. Предприятиям, которые поставляют продукты и организуют питание в детских учреждениях, рекомендовано установить жесткие рамки по приему работников.