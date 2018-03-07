За гибель отца с двумя детьми в ДТП красноярца отправили в колонию

В Красноярском крае суд вынес решение по делу о ДТП, в котором в результате наезда погибли отец и двое детей, водитель отправлен в колонию общего режима.

Трагедия произошла в Шарыпово в октябре 2017 года. Водитель Mitsubishi совершил наезд на мужчину, девочку 2008 года рождения и мальчика 2010 года рождения. Они переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате наезда трое пешеходов погибли, пишет ИА KrasnoyarskMedia.

По данным следствия, водитель иномарки в течение года 18 раз привлекался к административной ответственности. Его останавливали за превышение скорости и нарушение правил тонировки.

Суд приговорил мужчину к 4,5 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима.