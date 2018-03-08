Столетний юбилей отметила в начале 2018 года ветеран Саратовского НПЗ Мария Михайловна Шорохова. Поздравили ее в том числе и на заводе, которому она посвятила большую часть жизни. А 8 марта к долгожительнице вновь пришла «заводская» делегация — на этот раз женщину поздравили с наступающим Международным женским днем и передали теплые слова от всех сотрудников родного предприятия.

История труженицы тыла, на долю которой пришлись и нелегкие послереволюционные годы, и суровое испытание войной, и спокойное мирное время — в материале портала iz.ru.

Путь в Саратов

Точной даты рождения ветерана никто не знает — даже она сама. В паспорте записан только год. Мария Михайловна родилась в пензенской деревне Лопатино в 1918 году, в крестьянской семье, сполна разделившей в начале XX века тяжелую судьбу страны.

— Я из бедной семьи. Первого отца тогда забрали, убили на войне. Мама вышла за второго. Второго тоже забрали. И вот так остались с ней мы трое — я от первого брака, а еще дочка и сынок от второго, — рассказала долгожительница порталу iz.ru.

Вскоре семью постигла новая беда — умер младший брат. Мария осталась вдвоем с сестрой — воспитывала их, пока мать работала, в основном бабушка. В то время было не до сантиментов и уж тем более не до именин. Так что когда местная церковь, а с ней и хранившаяся там церковно-приходская книга, сгорела, даты рождения девочки уже никто не вспомнил. Помнили только, что появилась она на свет в самом начале года — «где-то перед Рождеством».

труд_1 Фото из личного архива

В том же селе в 1938 году, 20-летней девушкой, Мария сыграла свадьбу с односельчанином. А вскоре молодая семья покинула родные места и отправилась в Саратов, где за четыре года до того открылся новый нефтеперерабатывающий завод.

Путь к новой жизни не был легким. По дороге молодая женщина едва не отстала от поезда, в котором находился ее муж.

— Из деревни на лошадях доехали до станции, а поезд уже отправлялся. Муж забежал в поезд, а я на приступочке осталась. Так и ехала целый пролет на приступочке. А тогда одежонка-то была коротенькая, простенькая. Это был 1940 год, — поделилась долгожительница.

Приехав в город, они с мужем сразу поступили на Саратовский НПЗ, где и работали до самой пенсии. Вместе с предприятием прошли и через трудные военные годы.

Испытание холодом

Когда в 1941 году грянула война, муж Марии Михайловны, Михаил Павлович Шорохов, сразу же записался в добровольцы. Только на фронт его не отпустили — стране нужно было горючее, и ценного специалиста оставили на предприятии. Там он проработал всю войну. Михаила Павловича в городе уважали — он был не только заводским мастером, но и народным заседателем в суде, депутатом местного райсовета.

А Марию в 1942 году вместе с другими заводчанами отправили рыть окопы на границе между Саратовской и Сталинградской областями — туда в это время отчаянно рвались немцы. Пообещали, что отправляют меньше чем на месяц, лишних вещей с собой никто не брал. Но работы затянулись — люди пробыли там почти полгода и, когда наступили холода, оказались перед ними беззащитны. Мария к этому моменту была беременна первым ребенком.

— Мне начальник, дядя Паша, говорит — мол, Маруся, мы не имеем права тебя брать на работу. Вот я поеду завтра в город за одеждой теплой людям и возьму с собой. И он довез меня до станции, — делится Мария Михайловна.

Оттуда ей и еще двум женщинам пришлось идти домой пешком. Путь был неблизким — чтобы добраться до Саратова, женщинам нужно было преодолеть почти 90 км по замерзшей Волге. В конце концов добрались до одной из фабрик, там и переночевали. А утром Мария Шорохова сразу отправилась на завод — работать.

труд_4 Общий вид завода 1935 год Фото из личного архива

К победе

После этого Мария Михайловна завод уже не покидала — была разнорабочей, помогала чинить коммуникации. Нередко, вспоминает она, приходилось вручную рыть траншеи и котлованы или залезать в наполненные газом колодцы. Жили рабочие в бараках, не только посуда, но и обувь у многих была самодельной — брезент, кнопками прибитый к деревянной подошве.

Хотя заводчане и не ушли на фронт, рисковали они ежедневно. Труженица тыла, например, до сих пор помнит, как немецкая авиация разбомбила у заводского причала баржу, полную людей. Тогда погибли больше 200 человек.

— Завод вообще очень бомбили. Как только пять часов вечера, начинаются гудки, сигналы об окончании работ. И меня муж сразу отправлял за город, в деревню. Мы с ребенком там переночуем, а утром я его свекрови оставлю — и снова на работу, — говорит Мария Михайловна.

В другой раз ее саму спасло лишь чудо — бомба упала рядом с бензиновым резервуаром, недалеко от которого как раз стояли Мария Шорохова вместе с другой работницей. У резервуара сорвало крышу весом в несколько тонн. Люди, наблюдавшие за этим издалека, были уверены, что в живых из находившихся поблизости не осталось никого. И очень удивились, когда Мария Михайловна с подругой вышли к ним живыми и невредимыми.

труд_1 Завод после бомбежки вражеской авиации 1943 год Фото из личного архива

Но на тяжелые условия труда, на риск, с которым регулярно приходилось сталкиваться, никто не жаловался — все понимали, что таковы законы военного времени. Что топливо, которое производили на Саратовском НПЗ, — кровь борющейся с противником страны. Все военные годы завод бесперебойно поставлял горючее на фронт, за что был удостоен Ордена Отечественной войны I степени.

А для самой Марии Михайловны Шороховой 9 мая 1945 года стало праздником вдвойне — в этот день ее супруг, Михаил Павлович, забрал их вместе с дочкой Галей из роддома.

Впрочем, после этого в ее жизни начался новый период — в Саратове начали восстанавливать пострадавший в годы войны завод. Работникам в заводской столовой тогда по карточкам давали дополнительную порцию хлеба. К этой добавке Мария Михайловна не притрагивалась: собирала, а потом, раз в неделю, пешком относила к матери в деревню.

Секрет долголетия

Поздравить Марию Михайловну с 8 марта пришли представители и Саратовского НПЗ (входит в ПАО «НК «Роснефть»), и местной профсоюзной организации, и молодые сотрудники завода. Как водится, явились с подарками и цветами.

Гостям в этом доме всегда рады. Хозяйка до сих пор отличается веселым нравом, как всякая женщина, любит красивые цветы, наряды и танцы. С удовольствием вспоминает высокие, в полтора метра высотой, гладиолусы, которые в свое время выращивала на дачном участке.

Своим главным богатством Мария Михайловна называет детей, внуков и правнуков. Их у нее 12: четверо детей, пятеро внуков, двое правнуков и даже она праправнучка. Жалеет только, что не со всеми теперь удается часто видеться.

Ее, конечно, регулярно просят рассказать о собственном секрете долголетия. В ответ Мария Михайловна только улыбается.

— Да никакого особого секрета нет. Надо жить правильно, не пить лишнего, не курить и по-доброму относится к окружающим людям, — советует труженица тыла.